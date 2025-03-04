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İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldiği gün, adliye önünde yaşanan olaylar nedeniyle ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu birçok kişi hakkında, 31 Ocak Günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, açılan soruşturmayı Halk TV'ye konuşarak doğruladı. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun kendisine yönelttiği soruya yanıt veren CHP'li Çelik, "Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden emniyet yetkilileri telefon açtılar ve benimle birlikte 20 civarı arkadaşımıza bir soruşturma açıldığına yönelik bir bilgi ve oraya gidip ifade vermem gerektiğine yönelik bir çağrıda bulundular. 20 civarında arkadaşımız, yani öz ağabeyimin de içerisinde olduğu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız ve partimizin çeşitli kademelerindeki yol arkadaşlarımız hepsi ifade süreçlerini tamamladılar" ifadelerini kullandı.

Etiketler CHP soruşturma özgür çelik CHP İstanbul İl Başkanı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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