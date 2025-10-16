İstanbul İl Milli Eğitim'den okullara öğrenciler için cuma namazı talimatı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirmelerine yönelik kolaylık sağlanması talimatını yayımladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda uygun mescit bulunmayan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin en yakın ibadethanelerden faydalanabilmeleri için ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, okulda uygun mescit bulunmayan kurumlarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.

Öğrencilerin, uygun mescit bulunmayan durumlarda çevredeki uygun ibadethanelerden faydalanabilmeleri ve bu süreçte gerekli kolaylıkların sağlanması gerektiği vurgulandı.

Belgede, uygulamanın Anayasa’nın 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği ve din ve vicdan hürriyeti esasına dayandığı belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.

