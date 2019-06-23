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  3. 23 Haziran 2019 17:17

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner dün kalp krizi geçirdi. Öner'in dün gece kalp krizi geçirerek Bağcılar'da özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi
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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner dün gece kalp spazmı geçirdi.

Öner'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Öner'in yerine Fatma Nilgün Uçar vekaleten bakacak

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre Öner’in dün gece kalp spazmı geçirdiği ve Bağcılar’da özel bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını veren hakim Müberra Gürdal YSK’nın seçim yenileme kararının ardından emekliliği istemiş ve görevinden ayrılmıştı.

Gürdal'ın yerine İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine Hakim Ziya Bülent Öner atanmıştı.

Sözcü

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