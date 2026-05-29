  3. İstanbul kazada yaralanan polis memuru kazadan 7 ay sonra şehit düştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te ekip aracıyla geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın aylar süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştüğünü duyurdu.

Emniyet teşkilatını ve tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber bugün İstanbul'dan geldi. 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'un Tuzla ilçesinde görev başındayken ekip aracıyla geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, aylar süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aylardır hastanede yoğun bakım altında tutulan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kahraman polisimiz bugün şehit düştü.

Yürekleri yakan bu üzücü gelişmeyi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Çiftçi yayımladığı taziye mesajında, "Polis Memuru Aydın Üyenarık, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi. Şehidimizin naaşının, düzenlenecek resmi törenin ardından ebediyete uğurlanması bekleniyor.

DHA

Etiketler Aydın Üyenarık şehit polis şehit polis istanbul Tuzla trafik kazası İçişleri Bakanı mustafa çiftçi Emniyet asayiş
