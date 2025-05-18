İstanbul Küçükçekmece açıklarında sızıntı paniği

Küçükçekmece açıklarında demirli tankerden sızan madde, deniz yüzeyini kapladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, konuyla ilgini çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece açıklarında demirli bir tankerden denize sızan madde endişeye neden oldu. Dün akşam saatlerinde deniz yüzeyini kaplayan sızıntı nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda gemiden sızan maddeden numune alındı. Gemi güvenli bir bölgeye çekilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

İHA