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  3. 31 Ekim 2018 11:27

İstanbul merkezli 12 ilde operasyon: 33 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 12 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 33 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 12 ilde operasyon: 33 gözaltı kararı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" yazışma içerikleri tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemede bir şüphelinin daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu anlaşıldı.

Savcılığın talebi üzerine haklarında arama ve el koyma kararı da çıkarılan şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Kocaeli, Mersin, Erzincan, Yozgat, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Erzurum'da 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, diğer 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

fetö , bylock
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