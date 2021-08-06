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İstanbul merkezli 25 ilde dev operasyon: 82 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı belirtilen 82 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, saat 01.00'de İstanbul merkezli 25 ilde TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri)içerisinde bulunan ankesör/büfe telefonları ile iletişim sağlayan, TSK'ya personel alımlarında kodlama yöntemi ile kayıt yaptıran, örgüte üye olan ya da hala deşifre olmamış mahrem imamlar olmak üzere 82 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

DHA

Etiketler istanbul fetö gözaltı
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