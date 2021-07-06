İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Aralarında poliseler de var

Yargıtay üyesi, hakim, savcı tanıdıkları olduğunu söyleyerek insanları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında bir komiser yardımcısı ve bir polisin de bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından devletin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tanıdıklarının olduğunu, özellikle çeşitli adli yargı kurumlarında Yargıtay üyesi, Başsavcı, hakim ve savcı tanıdıkları olduğunu söyleyerek insanları dolandırdıkları belirlenen bir çete teknik takibe alındı. Haklarında adli makamlarda soruşturma ya da davası olan kişilere soruşturma dosyasından çıkartılmaları, soruşturma dosyasının kapatılması, dava dosyasından beraat ettirilmeleri yönünde vaatlerde bulunup para talep ederek dolandırdıkları tespit edildi. Aralarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne mensup görevde bulunan bir komiser yardımcısı, bir polis memuru ve 10 sivilin olduğu suç örgütü şebekesine operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli 3 farklı ilde toplam 14 adreste eş zamanlı şekilde sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak veya Yönetmek", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak", "Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Aldatarak Başkasından Menfaat Temin Etmek Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", "Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Rüşvet", "Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

DHA