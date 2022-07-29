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İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Etiketler pkk terör terörist gözaltı operasyon istanbul
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