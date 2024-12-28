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İstanbul merkezli 5 ilde Sarallar operasyonu: 31 gözaltı var

İstanbul merkezli 5 ilde Sarallar operasyonu: 31 gözaltı var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'Sarallar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. 51 kişinin yakalanması için yapılan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Sarallar' olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 58 şüphelinin 'suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'kasten yaralama', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçları olmak üzere 14 eyleme karıştığı; 58 şüpheliden 2'sinin cezaevinde, 5'inin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

51 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Etiketler Sarallar suç örgütü gözaltı operasyon
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