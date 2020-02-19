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  3. 19 Şubat 2020 12:51

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 55 kişiden 36'sı yakalandı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin  TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade verilen binbaşı, yüzbaşı, 3 üsteğmen, teğmen,  27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35'i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK mahrem yapılanmasında "Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil, toplam 55 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.


 

DHA

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