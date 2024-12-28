İstanbul metrosunda arıza, seferler durdu
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İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdu. Yolcular raylardan yürümek zorunda kaldı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.
Teknik arıza nedeniyle seferlerin durdu. Metrodan inen yolcular raylarda yürüdü. Arıza nedeniyle diğer metro duraklarında da yoğunluk oluştu.
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