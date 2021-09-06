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İstanbul metrosunda intihar girişimi ve su baskını

İstanbul metrosunda intihar girişimi ve su baskını

İstanbul'da Aksaray Metro İstasyonu'nu su bastı. Taksim Metro İstasyonu'nda ise intihar girişimi yaşandı.

Aksaray'daki metro istasyonunda yangın hortumunun patlaması üzerine metro sular altında kaldı.

TAKSİM METROSU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Öte yandan Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu. Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuz işletmeye açılmış olup, seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." denildi.

Etiketler istanbul aksaray metro sefer
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