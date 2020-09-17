İstanbul Metrosu'nda korkunç olay! Seferler durdu

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

