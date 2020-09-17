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  3. 17 Eylül 2020 09:23

İstanbul Metrosu'nda korkunç olay! Seferler durdu

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Metrosu'nda korkunç olay! Seferler durdu
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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
 

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