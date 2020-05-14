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  3. 14 Mayıs 2020 19:04

İstanbul normalleşiyor! Trafik yoğunluğu yüzde 50'ye yaklaştı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştuğu gözlemlendi. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluğun yüzde 50'lere yaklaştığı dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul normalleşiyor! Trafik yoğunluğu yüzde 50'ye yaklaştı
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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre trafikte yoğunluğu yaşanmamıştı. Bugün akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul'un belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışından Beylikdüzü istikametinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Haliç Köprüsü'nde saat 18.00 itibari ile çift yönlü yoğunluk oluştu. İBB'nin trafik haritasında saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 42'lere kadar ulaştı.

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