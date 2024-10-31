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İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: 2 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'da Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında Yalova’dan Bulgaristan’a hareket eden Panama bandıralı FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden KEGM – 4 hızlı tahliye botu, KUrtarma -7 ve Şark Römorkörleri yanan gemiye müdahale etti. 17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında Hüseyin A. ile Gökhan K. hayatını kaybetti. Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği öğrenildi.

İstanbul'da Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir" ifadeleri yer aldı. 

İstanbul'da Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

DHA

Etiketler pendik gemi gemi yangını marmara denizi'nde gemi yangını
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