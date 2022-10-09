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İstanbul Pendik'te fabrika yangını

İstanbul Pendik'te fabrika yangını

İstanbul Pendik'te, kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın saat 13.00 sıralarında Pendik'in Hamza Yerlikaya Caddesi’ndeki,  400 metrekarelik alanda bulunan kimya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. 

Fabrika çalışanı Serdar Çiftçi, "Ben geldiğimde yangın başlamıştı zaten. Fabrika çalışanıyım, içeride işçi yoktu. Tarım üzerine çalışıyoruz. Bizden kaynaklı değil" dedi.

Yangını evinden gördüğünü söyleyen Ahmet Demir, "Balkondan gördüm, dumanları gördüm ve buraya geldim"dedi.

Mahalle sakini Melih Bursa ise "Alevleri gördük ve itfaiye çağırdık. Patlayıcı olup olmadığını sordular. Bunlar asitle bir ayrışım yapıyorlar ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Bugün çalışılmadığı için işçiler yoktu" dedi.

Etiketler fabrika yangını fabrika yangın
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