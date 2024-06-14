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İstanbul rahat bir nefes aldı: Kavurucu sıcaklar yerine yağış

İstanbul rahat bir nefes aldı: Kavurucu sıcaklar yerine yağış
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Kavurucu sıcakların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan yağmur, Taksim'de hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Son günlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı. Mega kentin en işlek noktalarından olan Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

 Kimisi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimisi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı. Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.

İstanbul rahat bir nefes aldı: Kavurucu sıcaklar yerine yağış - Resim : 1

Etiketler istanbul yağış sıcaklar
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