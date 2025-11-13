İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem
İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olarak açıklandı.
Deprem yerin 19.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 13, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/WmWTdoME3f
13.11.2025, 11:57:49 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 19.1 km#Kandilli
