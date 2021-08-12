  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul sanayi sitesinde yangın

İstanbul sanayi sitesinde yangın

İstanbul sanayi sitesinde yangın

İstanbul Başakşehir Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi C3 Blok'taki 5 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler sanayi sitesi başakşehir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sular altında kalan Kastamonu'ndan acı haberler peş peşe geldi
Dünyada 40 adet bulunuyordu, Türkiye'de ele geçirildi
Ankara Altındağ’da mahalleli sokağa indi; Suriyelilere ait ev ve iş yerleri taşlandı
Mehmet Ali Erbil 2 hemşireyle kumarhaneye gitti
Erdoğan'ın prompterlı canlı yayın röportajına tepki yağdı
AK Partili Ünal, Erdoğan'ın prompter konuşmasını böyle savundu
MasterChef Türkiye'de yaşanan tartışmada tansiyon yükseldi
Evlenmeleri bekleniyordu ama... 3 yıllık aşk bitti
AK Partili isim Suriyeli sorunu için Türkiye'deki Türkleri de ''misafir'' ilan etti
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’ya zor soru