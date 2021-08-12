İstanbul sanayi sitesinde yangın
İstanbul Başakşehir Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi C3 Blok'taki 5 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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