İstanbul sanayi sitesinde yangın

İstanbul Başakşehir Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi C3 Blok'taki 5 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.