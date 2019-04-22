İstanbul seçimleri için YSK, AK Parti'nin itirazını görüşmeye başladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından olağan itiraz süreçleri tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor.

YSK, yapılan itirazı bugünkü gündemine aldı.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti.

MHP DE İTİRAZ ETMİŞTİ

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

YSK'nin, bugünkü gündem toplantısında bu üç başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor.

ÖN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Başvurunun kurul gündemine alınmasından önce itiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

NE KARAR VERİLEBİLİR?

YSK, İstanbul başvurularına ilişkin iki karar verebilir. AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Kurul’un itirazların kabulüne karar vermesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelir. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmenin 2 Haziran’da yeniden sandık başına gideceği anlamına gelecek. Ret kararı verilmesi halinde ise İstanbul İl Seçim Kurulu’nca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu kesin seçim sonucu olacak.

Seçimi iptali için ''3 bavul'' yetmedi

AK Partili Yavuz: ''YSK'ya ek dilekçemizi sunacağız''

İşte AK Parti'nin İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesi