İstanbul Şile'de bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

İstanbul'un Şile ilçesindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

İstanbul'un Şile ilçesindeki Esenceli ve Darlık mahallelerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un, Şile İlçesinde Ömerli ve Darlık barajlarının yapımından etkilenen Esenceli ve Darlık mahallelerinde halen yaşayan ailelerin iskanı gerekçesiyle bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.