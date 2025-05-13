İstanbul Silivri açıklarında bir deprem daha
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Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Silivri açıklarında saat 16.17 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 13.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sabah saatlerinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/34l2bmEpZ1
13.05.2025, 16:17:08 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 13.1 km#Kandilli
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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