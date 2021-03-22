İstanbul Sözleşmesi kararı da mahkemelik oldu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı kararına karşı Danıştay'da iptal davası açtı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı kararına karşı Danıştay'da iptal davası açtı.

Twitter'dan yapılan paylaşımda "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak, 20.03.2021 tarihinde gece yarısı 02.00’de İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini ilan eden Cumhurbaşkanı Kararına karşı, bu gece saat 02.00’de, Danıştay başkanlığına hitaben, işlemin iptali hakkında dava açmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.