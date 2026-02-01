  1. Anasayfa
İstanbul-Tahran uçağı acil durum koduyla Ankara'ya iniş yaptı

İstanbul-Tahran uçağı acil durum koduyla Ankara'ya iniş yaptı
AJet'in İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı, rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle acil durum kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı.

AJet Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti. Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilen uçak, burada sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçaktaki rahatsızlanan yolcu, apronda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yolcunun tahliyesinin ardından yeniden havalanan uçak, Tahran'a inişini sorunsuz olarak gerçekleştirdi. 

Dubai-Düsseldorf uçağı da Antalya'ya iniş yaptı

Öte yandan Eurowings'in Dubai-Düsseldorf seferini yapan Airbus A320 tipi uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Eurowings Havayolları'na ait A-AENG tescilli Airbus A320 tipi, #EW1179 sayılı Dubai-Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağı, uçuş sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Yolcunun durumunun kritik olması nedeniyle uçak piste indikten sonra park pozisyonuna alınmadan durdu. Sağlık ekibi hasta yolcuya ilk müdahaleyi uçak içinde yaptı. 

 

 

DHA

