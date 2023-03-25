İstanbul TOKİ kuraları: 14 bin 838 konut sahibini buldu

16 Mart'ta başlayan TOKİ İstanbul kuraları son hız devam ediyor. Başvurucular, Tuzla'daki İlk Evim konutlarında hak sahibi olmak için nefeslerini tutmuştu. Bugün itibarıyla 14 bin 838 konutun kura çekimi tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Tuzla kura çekimlerinde 9 günde 14 bin 838 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini aktardı. 16 Mart'ta çekilmeye başlanan TOKİ Tuzla çekilişi 29 Mart'ta son bulacak. Sıra diğer İstanbul ilçelerine gelecek. Ardından İLK EVİM kampanyasında kura çekimleri sona erecek.