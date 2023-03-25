için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul TOKİ kuraları: 14 bin 838 konut sahibini buldu

İstanbul TOKİ kuraları: 14 bin 838 konut sahibini buldu

İstanbul TOKİ kuraları: 14 bin 838 konut sahibini buldu
Güncelleme:

16 Mart'ta başlayan TOKİ İstanbul kuraları son hız devam ediyor. Başvurucular, Tuzla'daki İlk Evim konutlarında hak sahibi olmak için nefeslerini tutmuştu. Bugün itibarıyla 14 bin 838 konutun kura çekimi tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Tuzla kura çekimlerinde 9 günde 14 bin 838 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini aktardı.

16 Mart'ta çekilmeye başlanan TOKİ Tuzla çekilişi 29 Mart'ta son bulacak. Sıra diğer İstanbul ilçelerine gelecek. Ardından İLK EVİM kampanyasında kura çekimleri sona erecek.

 

Etiketler toki toki konutları istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Driftçi'' yüzsüz trafik magandasından pes dedirten savunma
İşte AK Parti ile Yeniden Refah arasındaki mutabakat metni
Araç muayeneleri için yeni düzenleme
Depremde ölen ve kimliği tespit edilemeyen cenaze sayısı açıklandı
Seçim öncesi asgari ücrete zam tahminleri belli oldu
İftar saati gökyüzünde ilginç görüntü, gören telefona sarıldı
Şanlıurfa'da sel sonrası yıkılacak bina sayısı açıklandı
Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu
Bakan Özer ara tatil tarihini açıkladı
Süper Lig'te şike depremi! UEFA, TFF'den savunma aldı! Rıdvan Dilmen açıklamıştı...