  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Mart 2020 13:48

İstanbul trafiğinde korona etkisi

İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin artırmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı yüzde 17 azaldı.

İstanbul trafiğinde korona etkisi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Küresel tehdit haline gelen corona virüsünün yayılmasını önleme amaçlı tedbirler bir bir devreye sokulurken, İstanbul trafiğinde ve toplu taşıma araçlarını tercih eden yolcuların sayısında düşüş gözleniyor.

TOPLU TAŞIMA YERİNE ÖZEL ARAÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kentte metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımındaki düşüşün yüzde 17'ye ulaştığını açıklamıştı. Kentte salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılırken, hijyene toplu taşıma araçlarında da önem veriliyor.

Ancak bazı vatandaşlar, son günlerde özel araç kullanımını toplu taşımaya tercih etmeye başladı. Buna rağmen diğer günlerde yüzde 40 ile 70’ler arasında seyreden trafik yoğunluğu yüzde 15-20’lere kadar düştü. Bu oran pazar sabahında, hafta sonunun etkisiyle yüzde 5-8 civarında seyretti.
 

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , trafik , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM