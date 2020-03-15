İstanbul trafiğinde korona etkisi

Küresel tehdit haline gelen corona virüsünün yayılmasını önleme amaçlı tedbirler bir bir devreye sokulurken, İstanbul trafiğinde ve toplu taşıma araçlarını tercih eden yolcuların sayısında düşüş gözleniyor.

TOPLU TAŞIMA YERİNE ÖZEL ARAÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kentte metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımındaki düşüşün yüzde 17'ye ulaştığını açıklamıştı. Kentte salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılırken, hijyene toplu taşıma araçlarında da önem veriliyor.

Ancak bazı vatandaşlar, son günlerde özel araç kullanımını toplu taşımaya tercih etmeye başladı. Buna rağmen diğer günlerde yüzde 40 ile 70’ler arasında seyreden trafik yoğunluğu yüzde 15-20’lere kadar düştü. Bu oran pazar sabahında, hafta sonunun etkisiyle yüzde 5-8 civarında seyretti.

