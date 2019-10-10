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  3. 10 Ekim 2019 10:04

İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü

İstanbul'da trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayaklarını sarkıtarak seyahat eden kişiyi görenler şaşkına döndü.

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Olay, her gün binlerce aracın kullandığı Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayakları sarkık bir şekilde bir kişinin seyahat ettiğini gören diğer sürücüler şoke oldu. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan araç sürücüsü ve bagajda bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre seyahat etti. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yarı kapalı bagajdan bir kişinin ayaklarının sarkıtarak seyahat ettiği tehlikeli anlar görünüyor.

İHA

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istanbul , trafik
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