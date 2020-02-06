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  3. 06 Şubat 2020 18:12

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 70'i aştı !

Sabah saatlerinde başlayan ve İstanbul'da etkili olan sağanak yağış trafiği de etkiledi. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 70'i aştı !
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Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağışlı hava İstanbul trafiğine de etki ediyor. İBB trafik uygulamasına göre İstanbul trafik yoğunluğu 17.41 itibariyle yüzde 71.

İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor.

İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 17.41 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

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