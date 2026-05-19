  İstanbul trafiğine 19 Mayıs düzenlemesi: Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu

İstanbul'da düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu etkinliği kapsamında bugün saat 13.00'ten itibaren Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin mağdur olmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen alternatif güzergahlar ve kapalı yolların tam listesi açıklandı.

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşanırken, şehir içi trafikte de önemli düzenlemelere gidildi.

Bugün düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu" etkinliği nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kritik yol kapatma kararları alındı.

Saat 13.00 İtibarıyla Kapanacak Yollar

Etkinlik kapsamında alınacak trafik önlemleri saat 13.00'te başlayacak ve bisiklet turu bitimine kadar devam edecek. Bu saatler aralığında Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde sürücülerin dikkat etmesi gereken, tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

Meclis-i Mebusan Caddesi
Kemeraltı Caddesi
Necatibey Caddesi
Tersane Caddesi (Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arası)
İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası
Fatih İlçesi'nde Kapatılacak Güzergahlar:
Alemdar Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan ile Çatladıkapı ışıklar arası)
Reşadiye Caddesi
Galata Köprüsü

Sürücüler İçin Alternatif Güzergahlar

Emniyet yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapalı yollara alternatif olarak kullanılabilecek güzergahları da paylaştı. Sürücülerin bu saatler aralığında; Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi, Boğazkesen Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecekleri bildirildi.

