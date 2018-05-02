İstanbul trafiğinin en tehlikeli noktaları belirlendi

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında ölümlü ve yaralanmalı 15 bin 374 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 186 kişi yaşamını yitirirken, 21 bin 598 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce "kara nokta"ların tespit edildiği çalışmada, trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası yer alırken, bunu D-100 karayolunun Harem-Tuzla arası ile TEM otoyolunun Çamlıca ile Mahmutbey gişeleri arasındaki bölge takip etti.

Türkiye'de en fazla aracın bulunduğu il olan İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle vatandaşların işe gidiş ve dönüş ile okulların giriş ve çıkış saatleri olan 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde kentin birçok noktasında yaşanan trafik yoğunluğu, sürücüleri zor durumda bırakıyor. Bazı sürücülerin bir an önce gitmek istedikleri yere ulaşmak için kural ihlali yapmaları ise kazalara neden oluyor.

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında ölümlü ve yaralanmalı 15 bin 374 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 186 kişi yaşamını yitirirken, 21 bin 598 kişi de yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul'daki trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği noktalar belirlendi.

Bu çalışmaya göre, söz konusu tarihlerde trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 459 trafik kazasının meydana geldiği D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası yer aldı.

Bunu 355 kaza ile D-100 karayolunun Harem-Tuzla arası, 278 kaza ile TEM otoyolunun Çamlıca ile Mahmutbey gişeleri arasındaki bölge takip etti.

İstanbul'da 2017 yılında trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı:

SÜRÜCÜLERE UYARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, özellikle de araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmalarını istedi. İstanbul'un trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri güzergahı ile E-5 ve TEM otoyollarında trafik ekiplerinin sürekli denetim yaptığına dikkati çeken emniyet yetkilileri, sürücülerin de kurallara uyması gerektiğini belirtti. Yetkililer, trafik kazalarında meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra araçlardaki hasarın da ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.