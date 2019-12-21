İstanbul'da araç çekilmesi faaliyetleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.

05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."