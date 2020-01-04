İstanbul Üniversitesi öğrencileri boykota hazırlanıyor

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, indirimli olan kahvaltının kaldırılmasına (3.5 lira), indirimli öğünün de teke indirilmesine karşı protestolarına devam ediyor. Üniversite yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan öğrenciler, ikinci öğrenim yarı yılı için boykota hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi yönetimi, öğrencilerin indirimli yemek hakkını 3 öğünden 1 öğüne düşürme kararı aldı. Öğrenciler, eğer ikinci bir öğün yemek isterse, bu yemek için 18,50 TL ödemek zorunda kalacak. Kararın alınmasının ardından öğrencilerin protestoları devam ederken, üniversite yönetiminin karardan geri adım atmaması üzerine ikinci yarıyıl için boykot çağrısı yapıldı.

2 Ocak'ta başlayan eylemler sürüyor. Farklı siyasi görüşteki öğrenci grupları 'Müşteri değil, öğrenciyiz', 'Yemek hakkımız engellenemez' sloganlarıyla İstanbul Beyazıt'taki ana kampüs çevresinde yürüdü.

Peki bir öğrenci için kahvaltının kaldırılması, indirimli öğünün teke indirilmesi ne demek? İkinci öğüne 18,5 lira vermek zorunda kalmaları bütçelerini nasıl etkileyecek?

Öğrenciler T24'e konuştu;

Ayda 500 lira KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) bursu ile geçinmeye çalışan İ.Ü öğrencilerinden Betül Topkaya,"İndirimsiz öğün demek; benim günde bir öğün yemek yemem anlamına geliyor" dedi.

Topkaya, okuldaki çoğu öğrencinin 3 öğüne toplamda 10.5 vermek bile zorlarken bir anda 22 lira vermesinin kolay olamadığını söyledi.

Topkaya, "Zaten küçücük eve çok fazla kira veriyoruz. Ek işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz ve bu derslerimizi engelliyor. Yemek yapmaya derslerden zaman kalmıyor. Bir de bunun üzerine yemekhane zammı olunca iyice zorlaştı" dedi.

İ.Ü öğrencisi Süleyman Akın da "Haftanın 5 günü okulda olan bir öğrenci için bu karar fazlasını ifade ediyor"yorumunu yaptı.

Öğrencilerin talepleri, "Zamların geri çekilmesi ve öğün sayısının yeniden 3'e çıkarılması ve işten çıkarılan 40 yemekhane çalışanının işe geri alınması..."

Öğrencilerden Ebru S. ise "Geçinemiyoruz, yemek yemek istiyoruz. Yemeklerden böcek ve kıl çıkıyordu ama ucuz olduğu için tolere gösteriyorduk" ifadelerini kullandı.

"Belli bir enerji almamız gerekiyor ki derslerimize odaklanabilelim" diyen Ebru S."Şuan hem yemek çeşitliliği, hem öğün sayısı hem de ucuz olması elimizden alındı" dedi.

Boykot çağrısı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Başak Yeşilot, “Yemekhane zamlarından dolayı protesto eylemi gerçekleştirmiştik, eyleme saldırı oldu. Dilekçe vermek istedik ama üniversite öğrencilerini kendi üniversitesine almayan bir rektör ile karşılaştık. Hem zammın geri çekilmesi için hem de bu kararı destekleyenleri teşhir etmek için direniş gerçekleştiriyoruz” dedi.

Okulun ara tatile girdiğini belirten Yeşilot, “İkinci dönem için boykot çağrısı yapıyoruz ve bütün öğrencileri dayanışmaya çağırıyoruz” diye belirtti.

Öğrenciler birilikte tepki göstermeli

Dilekçe haklarının ellerinden alınmak istendiğini söyleyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Mete Rıza Nemlioğlu da, protestoların yayılmasıyla yakın zamanda alınan kararla üniversite kampüsü dışında kalan öğrencilerin dilekçe vermesinin engellendiğini belirtti. İçeride olan arkadaşlarıyla birlikte 241 dilekçe teslim ettiklerini aktaran Nemlioğlu, “Öğrenci olarak amacımız burayı kitleselleştirmek, toplumsallaştırmaktır. İstanbul Üniversitesi’ne yapılmış bu haksızlığın, sadece İstanbul Üniversitesi’ne değil, daha önce de başka üniversitelerde yapıldığını ve ileride de yapılabileceğini anlatmalıyız. Öğrenciler buna karşı bir tepki göstermeli” diye konuştu.

‘Dilekçe hakkımı engelleme çalıştılar’

Edebiyat Fakültesi öğrencisi Mert Karatağ ise, zor şartlarda ayakta kalan öğrencilerin yemek hakkına getirilen zamma ilişkin şunları söyledi: “Pazartesi gününden beri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 3 öğünlük yemek hakkımızı gasp etmeye çalışıyor. Öğrencilerin bir araya gelme durumu olunca fakülteler arası girişi engellemeye çalıştılar. Rektör öğrencilerin okula tedbir amaçlı olarak girişinin engellendiğini söyledi. Dilekçe hakkımızı kullanmak için toplandığımızda ana kapıdan içeriye alınmadık, kapılara zincir vurdular. Güvenlik tedbirini gerekçe göstererek öğrencilerin hem dilekçe hakkını engellemek, hem de yemekhane meşruluğunu ortadan kaldırmak istediler.”

‘Dayanışma çözüyor’

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine destek olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Gökçe Şentürk de, Türkiye’de en basit hak arama mücadelesine dahi nasıl saldırıldığını bariz biçimde gördüklerini kaydetti.

Bunun sadece öğrencilere dair bir sorun olmadığını, ülkedeki ekonomik krizin yansıması olduğunu dile getiren Şentürk, “Öğrencilerin ve emekçilerin dayanışmasıyla bir çıkar yol bulabileceğimizin en güzel örneklerinden birisidir. Biz bunları ODTÜ’de ve daha birçok üniversitede yaşadık. Ama her seferinden bir kazanım sağlıyorsak ya da kamuoyu bu sahipleniyorsa bunun arkasında bir neden vardı. O neden de şu; insanlar bunu sahiplendikçe, başka yerlerde sesi duyuruldukça, geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Meseleyi dayanışma, örgütlülük ve birleşme çözüyor” ifadelerini kullandı.