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İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı

İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı
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Ünlü sanatçı Fazıl Say, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığını açıkladı.

Sanatçı Fazıl Say'ın yaptığı paylaşıma göre; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındı. 


Say, 50 hocanın birden açığa alınmasının bugüne dek yaşanmamış bir olay olduğunu hatırlatarak ''Açıklama bekliyoruz ve süreci izliyoruz'' ifadelerini kullandı. 

''NEDEN? NİÇİN? BİLMİYORUZ''
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Say şunları söyledi: 

''Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok. 

Neden ? Niçin? Bilmiyoruz…

İstanbul Üniversitesi Müzik bölümü yani Konservatuvarı saygın bir kurumdur, pek çok defa işbirliğimiz olmuştu yıllar içinde. 

Neler oluyor anlamak istiyoruz…

Elbetteki konuyla ilgili  tüm mecraların açıklama yapmasını bekleriz.  İ.Ü.Konservatuvar Müzik  bölümünden  50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil çünkü. 

Konservatuvar demek “çokseslilik” demek…

Şu aşamada değerli Müzisyen meslektaşlarıma, sözleşmeli hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir kendilerinin yalnız olmadığını hatırlatmak isterim. 

Açıklama bekliyor ve bu süreci izliyoruz.''

Etiketler İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyen fazıl say
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