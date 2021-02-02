İstanbul Valiliği: 159 şüpheliden 57'si Boğaziçili

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.



Açıklamda, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcıoğlu talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzde gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği,



Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaizçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞÜPHELİLERDEN 98'İ SERBEST BIRAKILDI

Valilikten yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğü'nce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

Valilik, dün 159 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.