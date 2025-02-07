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İstanbul Valiliği, CHP'nin Gazze yürüyüşüne izin vermedi

İstanbul Valiliği, CHP'nin Gazze yürüyüşüne izin vermedi
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CHP, Galata Köprüsü'nde ''Gazze'' yürüyüşü düzenlemek istedi. İstanbul Valiliği ise bu talebi reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkına yönelik açıklamalarını protesto etmek için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP'nin ''Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü''ne valilikten izin çıkmadı. 

İstanbul Valiliği'nin CHP'nin başvurusuna verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahları Valiliğimizce belirlenerek ilan edilmiş olup, basın açıklaması ve yürüyüş düzenlemek istenilen alan Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen alanlardan olmadığından talebiniz değerlendirmeye alınmamıştır."

Valiliğin izin vermediği alanda son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlenmişti.

Trump ne demişti?

ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, Gazzelilerin de "başka bir yere gitmesi gerektiğini" söylemişti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi, çatışmanın sonunda İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilecek. Filistinliler, Chuck Schumer gibi kişiler, bölgede yeni ve modern evleri olan çok daha güvenli ve güzel topluluklara çoktan yerleştirilmiş olacaklar. Böylece gerçekten mutlu, güvenli ve özgür olma şansına sahip olacaklar. ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle çalışarak, yavaş ve dikkatli bir şekilde, türünün en büyük ve en etkileyici projelerinden birinin inşasına başlayacak. ABD'den hiçbir askere ihtiyaç duyulmayacak! Bölge için istikrar sağlanacak!!!” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler CHP gazze yürüyüşü galata köprüsü
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