İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaz, gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi. Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.



"Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken İstanbul Boğazında dümen arızası yapan Liberya uyruklu Lady Zehma isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında karaya oturmuş ve Bebek Koyu’na demirlemiştir. Gemide meydana gelen arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ivedilikle olay mahalline sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde; herhangi bir yaralanma, can kaybı ve çevre kirliliği bulunmayan olay nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.