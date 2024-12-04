İstanbul Valiliği İBB'den kira istemişti; mahkeme ''dur'' dedi

İstanbul Valiliği İBB'nin refüj ve bölünmüş yol olarak kullandığı alan için kira istedi, mahkeme valiliğe ret verdi

İstanbul Valiliği, 1 Ocak 2019 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında Fatih’teki bir parseli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis etti. 10 bin metrekarelik alan, İBB’nin Saraçhane’deki belediye binasının hemen yanında bulunuyordu. Bu taşınmazı İBB, yol ve refüj (bölünmüş yol) olarak kullanıyordu. Tahsis süresinin dolmasının ardından valilik İBB’nin burayı işgal ettiği iddiasıyla kira talep etti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 78 bin liralık kira talebinin ardından İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde İstanbul Valiliği’ne dava açtı. Açılan davada ‘işgal yok, kamu çıkarı var’ denilerek, valiliğin kira talebi ‘hukuka aykırı’ bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2013’ten beri Eyüpsultan Belediyesi’nin kullandığı Kemerburgaz’daki Kurt Kemeri Tabiat Parkı’nı aldı.

Bakanlığın bu kararı belediyenin AKP’den CHP’ye geçmesinin ardından geldi. Açıklamada, “Kurt Kemeri Tabiat Parkı, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’ne devredildi” denildi. Eyüpsultan Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Yılmaz Turhan, “İktidarın son dönemdeki kayyum gibi tasarruflarına bakınca niyet açıkça belli oluyor” dedi.