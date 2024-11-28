İstanbul Valiliği, İBB'den kreş listesini istedi

İBB'ye yazı gönderen İstanbul Valiliği, belediyelere bağlı kreş, anaokulu ve gündüz bakımevlerinin sayısının saat 15.00'e kadar iletilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kapatılmasını istemesiyle son günlerde kamuoyunun gündemine giren belediyelere bağlı kreşlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gönderilen yazıda belediyelere bağlı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının bildirilmesi istendi.

Açıklamada, 'anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28.11.2024 günü (bugün) Saat 15.00'e kadar excel ortamında' bildirilmesi talep edildi.

İstanbul Valiliği'nin yazısında şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan; anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28.11.2024 günü (bugün) Saat 15.00'e kadar excel ortamında [email protected] adresine iletilmesi, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi olmadığı takdirde, bununda belirtilerek mail atılması gerekmektedir."