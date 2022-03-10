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İstanbul Valiliği ''kar yağışı önlemlerini'' güncelledi! İşte yeni kararlar

İstanbul Valiliği ''kar yağışı önlemlerini'' güncelledi! İşte yeni kararlar

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili önlemler kapsamında, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı. Yasak bugün 19.00'dan itibaren geçerli olacak. Ayrıca kamu personeli yarın da izinli sayılacak.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 

Yağışın yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Karla mücadaleye ilişkin yeni önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00’dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca  asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli olacak.

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