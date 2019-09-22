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  3. 22 Eylül 2019 17:39

İstanbul Valiliği ve İBB'den ortak karar ! Durduruldu...

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Havalimanı Metro istasyonuna yolcu taşımacığını aşırı kalabalık nedeniyle durdurduklarını açıkladı.

İstanbul Valiliği ve İBB'den ortak karar ! Durduruldu...
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İstanbul Valiliği ve İBB, Atatürk Havalimanı Metro istasyonuna yolcu taşımacılığını durdurdu. Atatürk Havalima'nda Teknofest etkinliği düzenleniyor.

AŞIRI KALABALIK RİSK OLUŞTURUYOR

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı ortak kararla Atatürk Havalimanı Metro istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın risk oluşturması nedeniyle durduruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz."

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