İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlaması açıklaması

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında valiliğin okullara yazı göndererek, bu sene 29 Ekim kutlamalarının yapılmayacağı şeklinde yapılan paylaşımları yalanlayarak, kutlamaların okullarda coşkuyla yapılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Valiliğinin okullara verilmiş gönderdiği bir yazıyla '29 Ekim kutlamalarının yapılmayacağı' talimatı verdiği ifade edilmektedir. Söz konusu bilgi gerçeği yansıtmamakta olup Valiliğimizce okullara verilmiş böyle bir talimatımız bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıokullarımızda coşkuyla kutlanacaktır" denildi.