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İstanbul Valiliği'nden bayram tatili önlemleri

İstanbul Valiliği'nden bayram tatili önlemleri
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İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla çeşitli tedbirler aldı.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

Alınan tedbirler şöyle:

 -Kamyon, çekici, tır vb. ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00’a kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O- 3(TEM) ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine,

-Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir.

-⁠Ağır tonajlı araçların doğu - batı yönünde şehre girmesi yönünde herhangi bir kısıtlama kararı alınmamıştır.

Etiketler bayram tatil kurban bayramı
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