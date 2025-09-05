İstanbul Valiliği'nden belediyelere ''karavan'' talimatı

İstanbul Valiliği, belediyelere gönderdiği genelgeyle karavan park alanlarının belirlenmesini istedi.

İstanbul Valiliği, karavan genelgesi yayımladı.

Yayımlanan genelgede, İstanbul genelinde genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlendiği belirtildi.

Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını, vatandaşların sahillerden yararlanma gibi sosyal haklarını olumsuz etkilendiği vurgulandı.

Genelgede, İstanbul'dan geçerken konaklamak isteyen veya kentte turizm amaçlı ziyarette bulunan karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri karavan park alanlarının belirlenmesinin gerektiğinin belirtildi.

Valilik, belediyelerden bu konudaki çalışmalarını bir an önce tamamlamaları istendi.

İHA