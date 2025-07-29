İstanbul Valiliği'nden Beykoz yangını sonrası yeni yasak kararı geldi

İstanbul Beykoz'da dün akşam saatlerinde atılan işaret fişeği ile çıkan orman yangınının ardından İstanbul Valiliği tüm İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını 28 Ekim tarihine kadar yasakladı.

İstanbul Beykoz’da dün akşam saatlerinde ağaçlık alanda işaret fişeği atılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, yangını çıkardığı iddia edilen kişi gözaltındaki ilk ifadesinde "Eğlenmek için fişek attım" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin dört bir yanı orman yangınlarıyla alev alev yanarken Beykoz'da işaret fişeği kaynaklı çıkan orman yangını sonrasında İstanbul Valiliği'nden havai fişek ve meşaleler için iki yasak kararı geldi.

İstanbul'da ormana giriş yasaklarının ardından şimdi de havai fişek ve meşalelerin satışı da kullanımını da yasaklandı.

İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama:

"Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır.

İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak;

- İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır.

- ⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır."