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İstanbul Valiliği'nden cuma namazı izni kararı

İstanbul Valiliği'nden cuma namazı izni kararı
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İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine izin verilmesine ilişkin farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesine yönelik kentteki kamu kurumlarına yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına cuma namazı yazısı gönderildi. Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi ile, Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgi (b) yazımız ile bildirilmişti.
 
Bu konuya istinaden,Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27.01.2025 tarih ve E-85840981010.07819914 sayılı yazısı ektedir.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine izin verilmesine ilişkin farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesine yönelik kentteki kamu kurumlarına yazı gönderdi.

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