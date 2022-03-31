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İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: Barajlar doldu, su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı: Barajlar doldu, su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği, barajlardaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığını ve yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan su tahliyesi yapılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden barajlarla ilgili kritik bir uyarı geldi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir."

Etiketler valilik su seviye
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