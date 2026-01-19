İstanbul Valiliği'nden kurye yasağı için yeni karar

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı kamyonlar ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. Valilik, ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının sona erdiğini, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının ise yarın saat 10.00 itibariyle sona ereceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle çeşitli düzenlemeler yapmıştı. Ağır tonajlı kamyonların ve kuryelerin trafiğe çıkış saatleri belli oldu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibariyle sona erecektir" denildi.

