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İstanbul Valiliği’nden LGBTİ+'ye bir ret daha

İstanbul Valiliği’nden LGBTİ+'ye bir ret daha

26 Haziran Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı’nda düzenlenmesi planlanan 19’uncu LGBTİ+ ‘Onur Yürüyüşü’ için yapılan başvuru İstanbul Valiliği’nce reddedildi.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası isimli Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre yürüyüşün yasaklanma sebepleri arasında ‘halkın huzur ve güvenliği’, ‘genel sağlık ve genel ahlak’ ve ‘olası şiddet ve terör olaylarının engellenmesi’ gibi ifadeler yer aldı.

 Haberi, “Yasaklandık, yine” diye yazarak duyuran Onur Haftası Komitesi, şunları kaydetti: “Yıllardır tarihleri değiştirip aynı cümlelerle yayımladıkları yasak kararlarıyla lubunyaların bir araya gelmesine ve görünür olmasına engel olamayacaklar. 26 Haziran günü sokaklarda birbirimizi bulacak, onurumuzu kutlayacağız.”

 

Etiketler lgbti+ onur yürüyüşü istanbul valiliği başvuru valilik karar
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