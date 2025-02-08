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İstanbul Valiliği'nden 'Sakarya İlkokulu' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'Sakarya İlkokulu' açıklaması
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İstanbul'da Ataşehir'de bulunan Sakarya İlkokulu’nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

İstanbul Valiliği tarafından, 'Ataşehir İlçesi’nde bulunan Sakarya İlkokulu’nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı' iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşmaktadır. A Blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

B Blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A Bloğunda devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "08.02.2025 Cumartesi günü Ataşehir İlçesi’nde bulunan Sakarya İlkokulu’nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yapılmıştır.

Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşmaktadır. A Blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

B Blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A Bloğunda devam edecektir. Dolayısıyla okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, yine okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecektir.

İstanbul’da milyonlarca yavrumuzun daha güvenli ve daha sağlam okullarda eğitimlerini sürdürmesi için başlatılan seferberlik devam etmektedir. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı harcanarak okullarımızın tamamı, yıkılıp yeniden yapılmak ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

Bu ve benzeri haber ve paylaşımların, en hafif tabirle vicdandan uzak, siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirmeye yönelik sığ yaklaşımlar olduğu, tarafımızca değerlendirilmektedir.

Şunu büyük bir gurur ve mutlulukla milletimize dile getirmek isteriz ki; İstanbul’umuzda eğitim öğretimin devam ettiği okullarımızın tamamı depreme dayanıklıdır. Yeni okul projelerimizle şehrimizdeki eğitim standartlarını daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

"Az laf, çok iş" sözünün değerinin anlamını daha da iyi kavradığımız şu günlerde, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimizden gönüllerinin müsterih olmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İHA

Etiketler sakarya ilkokulu ataşehir istanbul istanbul valiliği deprem depreme dayanıksız
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